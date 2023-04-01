Мир 01 апреля 2023, 17:32 Эрдоган подтвердил вступление Финляндии в НАТО Эрдоган подтвердил ратификацию решения парламента о членстве Финляндии в НАТО РИА «Новости»

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Закон парламента Турции о ратификации членства Финляндии в НАТО опубликовали в официальном правительственном вестнике страны. Документ получил подтверждение главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, что поставило точку в рассмотрении дела по вступлению Финляндии в альянс.

Теперь ратифицированный документ отправят в Вашингтон.

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О скором присоединении Финляндии к НАТО в минувшую пятницу, 31 марта, объявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он заявил, что до появления в военном блоке нового члена остались считанные дни.

Парламент Турции одобрил закон о ратификации протокола по вступлению Финляндии в альянс в четверг, 30 марта. Это была последняя страна, чье одобрение требовалось скандинавской стране для вступления в НАТО.

Заявку Швеции, которая подавалась одновременно с Финляндией, пока поставили на паузу. Страна не получила одобрения Турции, потребовавшей прекратить оказывать помощь сторонникам и участникам рабочей партии Курдистана. Турецкие власти считают эту организацию террористической.