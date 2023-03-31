31 марта 2023, 12:04
Вступление Финляндии в НАТО назвали вопросом ближайших дней
Генсек НАТО Столтенберг объявил о вступлении Финляндии в альянс в ближайшие дни
Финляндия станет полноценным членом НАТО в ближайшие дни. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Финляндия официально присоединится к нашему альянсу в ближайшие дни», — заявил он.
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Объявление о появлении в НАТО новой страны-участницы глава объединения сделал после одобрения парламентом Турции законопроекта о ратификации протокола по вступлению Финляндии в альянс.
До минувшего четверга, 30 марта, Турция оставалась последним государством — членом НАТО, которое не одобряло заявку финских властей на вступление в военный блок.
Документ о вступлении Финляндии в НАТО президент страны Саули Ниинисте подписал 23 марта, завершив внутренние процедуры.
Под вопросом остается вступление в альянс Швеции, которая одновременно подала заявку вместе с Финляндией. Пока власти не смогли добиться одобрения своей заявки от Турции, которые выставили условия о прекращении помощи сторонникам и членам Рабочей партии Курдистана, которых считают террористической организацией.
Финляндия
НАТО
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