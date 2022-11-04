Электричество пропало в 450 тысячах квартир в Киеве | 360°

Мир 04 ноября 2022, 10:32 Электричество пропало в 450 тысячах квартир в Киеве Мэр Кличко: 450 тысяч квартир в Киеве остались без электричества РИА "Новости"

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Без электричества на данный момент остаются 450 тысяч квартир в Киеве. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале.

Он пояснил, что «стабилизационные отключения» вызваны перегрузкой центрального узла украинской энергосистемы. Ситуация остается сложной, констатировал глава Киева.

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На Украине уже пострадало около 40% энергетической инфраструктуры. Регулярно проводятся веерные отключения электроэнергии.

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Инфраструктура в сфере энергетики наряду с объектами военного управления — цель высокоточных ударов ВС России по Украине, осуществляемых с 10 октября. Так Россия ответила на теракт на Крымском мосту, в котором участвовали украинские спецслужбы. Судя по докладам Министерства обороны, ВС России день за днем успешно поражают намеченные цели.

Россия проводит спецоперацию с соблюдением международного права.