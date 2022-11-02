Спецоперация 02 ноября 2022, 04:09 Спецоперация проходит с соблюдением всех международных прав — МИД России Представитель МИД РФ Воронцов: СВО на Украине идет в соответствии с гуманитарным правом РИА "Новости"

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Специальная операция на Украине проводится в полном соответствии с международным правом. Об этом, как сообщил ТАСС, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

Об этом Воронцов заявил во время своего выступления на заседании комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения. Представитель российского ведомства подчеркнул, что Россия не потерпит необоснованных обвинений в связи с проведением СВО на Украине, так как международное гуманитарное право соблюдается в полном объеме.

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Воронцов также назвал попытки стран НАТО обвинить Россию в причастности к применению веществ нервно-паралитического действия циничными и безапелляционными.

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«Данные попытки выглядят особенно цинично на фоне того, что сами эти страны отказываются выполнять свои международно-правовые обязательства», — сказал он.

Ранее стало известно, что Совбез ООН проголосует по резолюции об американских биолабораториях на Украине 2 ноября. В российском посольстве в США считают, что американские власти испытывали на территории Украины нейромодуляторы, а также изучали способы передачи опасных инфекций и вирусов. Эту информацию подтвердили материалы, найденные на украинской территории.