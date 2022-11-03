Спецоперация 03 ноября 2022, 03:11 Веерные отключения электричества начались в нескольких областях Украины — СМИ «Страна.ua»: в нескольких областях Украины начались веерные отключения электричества РИА "Новости"

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«Укрэнерго» 2 ноября распорядилась начать веерные отключения в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщило издание «Страна.ua».

Власти Украины с 20 октября ввел по всей стране режим экономии электроэнергии. К такому решению их подтолкнула ситуация в энергетической сфере. Российские военные с 10 октября наносят удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам.

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В ДТЭК отмечали, что для ремонта и замены вышедшего из строя оборудования не хватает запчастей. Поначалу украинцам удавалось заказать необходимые части за границей, однако это стоит очень дорого. Сейчас Киеву не хватает средств на ремонт. На данный момент в стране повреждено порядка 40% инфраструктуры, обеспечивающей населенные пункты и предприятия электроэнергией.

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Ранее СМИ сообщили о намерении властей Греции оказать помощь Украине. Президент Катерина Сакелларопулу планирует передать ВСУ БМП-1.