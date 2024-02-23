Мир 23 февраля 2024, 07:27 Эквадор признал обоснованным протест России против передачи США военной техники Президент Нобоа: Эквадор не передаст оружие США из-за украинского конфликта IMAGO/Daniel Molineros/globallookpress

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Недовольство РФ планами Эквадора передать Соединенным Штатам военную технику российского производства обосновано. Эквадор и сам не хочет, чтобы эта техника передавалась Украине, так что отменил свои планы. Об этом сообщил президент южноамериканской страны Даниэль Нобоа в интервью каналу CNN en Español.

«Россия — наш третий по объему торговый партнер. В этом конкретном случае они были бы правы, потому что мы бы стали участником схемы по передаче вооружений [Украине]. Этого мы делать не будем», — подчеркнул он.

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Нобоа добавил, что Эквадор не собирался нарушать международных соглашений и переданное оружие потом перераспределят. Однако США публично сообщили, что его будут использовать в конфликте на Украине. Эквадор «не хочет в этом участвовать», резюмировал его президент.

Ранее Минобороны Эквадора подтвердило, что страна вопреки первоначальным намерениям не станет поставлять российскую технику в США. До этого посол России Владимир Спринчан отметил, что Эквадор хочет способствовать мирному урегулированию конфликтов, а не позволять втягивать себя в них.