Мир 22 февраля 2024, 00:43 Эквадор еще раз подтвердил, что не намерен поставлять российскую технику в США Посол Спринчан: Эквадор не станет поставлять российскую технику в США Luca Ponti/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Минобороны Эквадора еще раз подтвердило, что страна не намерена поставлять российскую технику в США. Об этом РИА «Новости» сообщил посол России в Эквадоре Владимир Спринчан.

Власти России и Эквадора сотрудничают, чтобы преодолеть возникшие в последнее время недоразумения, отметил дипломат.

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«Проводятся контакты по линии фитосанитарных служб. Посольство России работает с Минобороны [Эквадора], в котором подтвердили отсутствие намерения направлять в США российскую технику», — заявил Спринчан.

Ранее посол уже информировал, что власти Эквадора отменили свое решение о поставке российской техники в Штаты. Страна не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне, сообщили эквадорские власти.