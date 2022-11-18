18 ноября 2022, 17:59
Экс-президента Молдавии Додона освободили из-под домашнего ареста
Бывшего президента Молдавии Игоря Додона освободили из-под домашнего ареста по решению Высшей судебной палаты. Об этом написало издание Sputnik Молдова.
Такое решение стало «первой победой», заявил Додон, обращаясь к жителям, которые собрались у здания суда. Он поблагодарил их за поддержку, однако добавил, что «борьба только начинается».
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«Нам есть за что бороться», — подчеркнул экс-лидер Молдавии.
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Додона задержали в конце мая. Против него выдвинули обвинение по статьям о государственной измене, коррупции и финансировании преступной группировки. Бывшего молдавского президента взяли под домашний арест, который несколько раз продлевали. При этом прокуроры пытались добиться отправки Игоря Додона в исправительное учреждение. Сам Додон утверждал, что уголовные дела сфабрикованы по политическим мотивам — чтобы ослабить оппозиционную Партию социалистов Республики Молдова.
Под арест также поместили брата жены Додона, а его жене и матери предъявили обвинение в соучастии.
Суд
Молдавия
Игорь Додон
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