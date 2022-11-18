Мир 18 ноября 2022, 17:59 Экс-президента Молдавии Додона освободили из-под домашнего ареста РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона освободили из-под домашнего ареста по решению Высшей судебной палаты. Об этом написало издание Sputnik Молдова.

Такое решение стало «первой победой», заявил Додон, обращаясь к жителям, которые собрались у здания суда. Он поблагодарил их за поддержку, однако добавил, что «борьба только начинается».

Реклама

«Нам есть за что бороться», — подчеркнул экс-лидер Молдавии.

Реклама

Додона задержали в конце мая. Против него выдвинули обвинение по статьям о государственной измене, коррупции и финансировании преступной группировки. Бывшего молдавского президента взяли под домашний арест, который несколько раз продлевали. При этом прокуроры пытались добиться отправки Игоря Додона в исправительное учреждение. Сам Додон утверждал, что уголовные дела сфабрикованы по политическим мотивам — чтобы ослабить оппозиционную Партию социалистов Республики Молдова.

Под арест также поместили брата жены Додона, а его жене и матери предъявили обвинение в соучастии.