Жену Додона вызвали в прокуратуру для предъявления обвинения

Супругу бывшего президента Молдавии Игоря Додона, которого обвиняют в госизмене и коррупции, вызвали в прокуратуру для предъявления обвинения. Об этом Додон сообщил в Telegram-канале.

«Прокуроры вручили повестку моей супруге и пригласили в прокуратуру, чтобы предъявить ей обвинение, после того как ее остановили на улице, когда она везла детей на занятие по шахматам», — рассказал экс-президент Молдавии.

Он предположил, что за его женой «следят нон-стоп», и назвал беспрецедентной для страны ситуацию, когда «желание отомстить политическому оппоненту» толкает нынешнего президента Майю Санду на то, чтобы «атаковать» его родственников.

«Повторю и еще раз обращаюсь к Майе Санду и ее прокурорам: выплескивайте свою ненависть и комплексы на меня лично, а супругу, детей и семью оставьте в покое», — призвал Додон.

Он заметил, что придет время, когда теперешнее правительство ответит «за все эти беззакония».

Игоря Додона задержали на 72 часа по обвинению в государственной измене и коррупции 24 мая. Через день суд отправил его под домашний арест на 30 суток. Однако прокуроры решили обжаловать это решение и попросили отправить бывшего президента Молдавии в исправительное учреждение.

Обвинение считает, что судья не учел сложности расследуемого дела и предположил, что Додон «предпримет действия, чтобы не допустить нахождения истины».