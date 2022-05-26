Суд поместил Игоря Додона под домашний арест на 30 суток

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона арестовали на 30 суток. Такое решение принял суд.

Адвокат Додона обвинил власти в давлении на подзащитного и содержании в плохих условиях, написал ТАСС.

Додона задержали 24 мая на 72 часа после того, как на него открыли уголовное дело, в частности, по статье о госизмене. Прокуратура Молдавии потребовала ареста Додона на 30 суток. В доме политика прошли обыски.

Также по этому делу задержан второй человек. СМИ писали, что речь идет о брате жены бывшего главы республики — Петре Мериняну. Его заподозрили в соучастии в коррупционном преступлении.

Сторонники Додона вышли на улицы Кишинева. Они потребовали прекратить уголовное преследование экс-президента и отправить действующие власти в отставку.