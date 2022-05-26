Суд поместил Игоря Додона под домашний арест на 30 суток
Бывшего президента Молдавии Додона отправили под домашний арест на 30 суток
Бывшего президента Молдавии Игоря Додона арестовали на 30 суток. Такое решение принял суд.
Адвокат Додона обвинил власти в давлении на подзащитного и содержании в плохих условиях, написал ТАСС.
Додона задержали 24 мая на 72 часа после того, как на него открыли уголовное дело, в частности, по статье о госизмене. Прокуратура Молдавии потребовала ареста Додона на 30 суток. В доме политика прошли обыски.
Также по этому делу задержан второй человек. СМИ писали, что речь идет о брате жены бывшего главы республики — Петре Мериняну. Его заподозрили в соучастии в коррупционном преступлении.
Сторонники Додона вышли на улицы Кишинева. Они потребовали прекратить уголовное преследование экс-президента и отправить действующие власти в отставку.