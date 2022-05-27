Прокуратура Молдавии обжаловала решение суда о домашнем аресте Игоря Додона

Молдавская прокуратура обжаловала решение суда о заключении бывшего президента Игоря Додона под домашний арест на 30 суток. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Прокуроры по борьбе с коррупцией просят применить меру пресечения в виде предварительного ареста сроком на 30 суток в отношении бывшего президента республики Игоря Додона с исполнением ее в исправительном учреждении № 13 Кишинева», — говорится в заявлении прокуратуры.

Сторона обвинения мотивировала свое обращение необоснованностью решения суда.

Прокуратура считает, что судья не учел сложности расследуемого уголовного дела и особенностей связи Додона с некоторыми фигурантами, перечень которых был доведен до сведения обвиняемых в судебном заседании.

«Есть все предпосылки, что Додон предпримет действия, чтобы не допустить нахождения истины, направляя их и направляя в том, как они собираются формулировать свои утверждения», — заключили в прокуратуре.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон был задержан 24 мая на 72 часа по обвинению в государственной измене и коррупции. Накануне суд отправил экс-главу государства под домашний арест на 30 суток.