09 января 2023, 21:28
Экс-президента Бразилии госпитализировали в США с болями в животе — СМИ
O Globo: экс-президент Бразилии Болсонару попал в больницу в США с болями в животе
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в США с болями в брюшной полости. Об этом сообщило издание O Globo.
Экс-президента положили в больницу в городе Орландо штата Флорида, уточняет портал. Болсонару покинул Бразилию в конце прошлого года, не дожидаясь инаугурации нового главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
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Экс-президент ранее перенес несколько операций на брюшной полости — в 2018 году он получил ножевое ранение. Была повреждена брыжеечная артерия, питающая кишечник.
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Болсонару осудил действия своих сторонников, которые устроили беспорядки в столице. Экс-президент отметил, что погромы, грабежи и захваты госучреждений выходят за рамки демократии.
Сторонники Болсонару захватили здание Национального конгресса, Верховного суда и дворца Планалту — резиденции руководителя страны.
Полицейские задержали более 400 протестующих, которые участвовали в беспорядках в столице Бразилии. Городские власти продолжат искать других участников протестов и восстанавливать порядок.
Бразилия
Жаир Болсонару
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