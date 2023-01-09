Мир 09 января 2023, 21:28 Экс-президента Бразилии госпитализировали в США с болями в животе — СМИ O Globo: экс-президент Бразилии Болсонару попал в больницу в США с болями в животе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в США с болями в брюшной полости. Об этом сообщило издание O Globo.

Экс-президента положили в больницу в городе Орландо штата Флорида, уточняет портал. Болсонару покинул Бразилию в конце прошлого года, не дожидаясь инаугурации нового главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Реклама

Экс-президент ранее перенес несколько операций на брюшной полости — в 2018 году он получил ножевое ранение. Была повреждена брыжеечная артерия, питающая кишечник.

Реклама

Болсонару осудил действия своих сторонников, которые устроили беспорядки в столице. Экс-президент отметил, что погромы, грабежи и захваты госучреждений выходят за рамки демократии.

Сторонники Болсонару захватили здание Национального конгресса, Верховного суда и дворца Планалту — резиденции руководителя страны.

Полицейские задержали более 400 протестующих, которые участвовали в беспорядках в столице Бразилии. Городские власти продолжат искать других участников протестов и восстанавливать порядок.