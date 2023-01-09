Мир 09 января 2023, 02:23 Силовики взяли под контроль захваченные протестующими здания в Бразилии — СМИ O Globo: силовики взяли под контроль захваченные протестующими здания в Бразилии Unsplash

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Полицейские вытеснили участников протеста из захваченных ими правительственных зданий в столице Бразилии. Об этом написала газета O Globo.

«Полиция вернула контроль над зданиями трех ветвей власти», — заявили журналисты.

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Ранее сторонники бывшего бразильского президента Жаира Болсонару захватили здание Национального конгресса, Верховного суда и дворца Планалту — резиденции руководителя страны. Охрана не смогла дать отпор, так как в нерабочий день ее было не много.

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В связи с беспорядками президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице страны режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать в Бразилиа до конца января.

Массовые протесты начались в Бразилии после объявления результатов президентских выборов. Лула да Силва принял пост руководителя страны 1 января. Его предшественник не согласился со своим проигрышем.

Глава министерства юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавиу Дину пообещал принять все необходимые меры для подавления протестов и беспорядков в стране. Лула да Силва заявил, что всех причастных к погромам накажут.