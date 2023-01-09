09 января 2023, 03:48
Число задержанных за участие в беспорядках в Бразилии превысило 400
Губернатор Роша: полиция задержала более 400 участников беспорядков в Бразилии
Полицейские задержали более 400 протестующих, которые участвовали в беспорядках в столице Бразилии. Об этом сообщил губернатор столичного Федерального округа Ибанейс Роша в Twitter.
«Свыше 400 человек уже арестованы и ответят за совершенные преступления», — написал он.
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Власти столицы продолжат искать других участников протестов и восстанавливать порядок в Бразилиа.
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При этом экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, сторонники которого и вышли на улицы, заявил, что участники нападений на правительственные здания в ходе акций в его поддержку нарушили закон.
Сторонники Болсонару захватили здание Национального конгресса, Верховного суда и резиденцию президента страны. Правоохранителям пришлось применить против протестующих перцовый газ и светошумовые гранаты.
Судья верховного суда Бразилии арестовал 30 участников беспорядков в столице. Также сообщалось о задержании 150 человек. В связи с беспорядками президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице страны режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до конца января. Лула да Силва также заявил, что все причастны к погромам будут наказаны.
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