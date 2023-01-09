Мир 09 января 2023, 05:16 Болсонару осудил организованные его сторонниками беспорядки в Бразилии Бывший президент Бразилии Болсонару осудил организованные его сторонниками беспорядки Соцсети

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Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару осудил действия его сторонников, которые устроили беспорядки в столице страны. В своем Twitter-аккаунте он написал, что это выходит за рамки демократии.

При этом Болсонару отметил, что мирные демонстрации в законной форме — это часть демократии.

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«Однако грабежи и захваты государственных зданий, которые происходили сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, не подпадают под действие этого правила», — высказался политик.

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Болсонару также добавил, что на протяжении всего своего мандата он придерживался четырех строк конституции, «уважая и защищая законы, демократию, прозрачность и нашу священную свободу».

Сторонники Болсонару 8 января устроили штурм здания Национального конгресса, Верховного суда, а также президентской резиденции. Они требовали отставки нового президента Бразилии Лулы да Силвы. Чтобы справиться с митингующими, полиции пришлось применить перцовый газ и светошумовые гранаты.

Губернатор столичного Федерального округа Ибанейс Роша заявил, что более 400 человек уже арестованы за участие в беспорядках.