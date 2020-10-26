Экс-президент Киргизии Атамбаев начал голодовку из-за плохих условий в СИЗО

Защитник пояснил, что накануне Атамбаева перевели из следственного изолятора ГКНБ в другой СИЗО. Сейчас бывший президент находится в камере, где раньше находились приговоренные к смертной казни.

«Он содержится в помещении, где нет отопления и даже канализации. Надо не забывать и про его проблемы со здоровьем, например про скачки давления», — рассказал адвокат.

Слесарев пояснил, что накануне вместе со вторым адвокатом Замиром Жоошевым посетил своего подзащитного в новой камере.

Осужденного за коррупцию Атамбаева вместе с рядом других политиков освободили из мест заключения их сторонники. Это произошло в ходе массовых беспорядков, которые начались в Киргизии после парламентских выборов. Результаты голосования ЦИК республики признал недействительными.

Вышедший на свободу Атамбаев выступил на акции в свою поддержку, где сделал ряд жестких заявлений в адрес действующей власти и ушедшего накануне в отставку президента Сооронбая Жээнбекова. Митинг закончился потасовкой с участниками другой акции.

На следующий день Атамбаеву вручили предписание о подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Для задержания экс-президента к его особняку прибыл спецназ.

Кроме того, бывшего лидера Киргизии подозревают и по прошлым делам. В частности, речь идет об организации покушения на убийство, захвате заложников, незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, а также незаконных сделках.

В конце июня Атамбаева приговорили к 11 годам колонии по делу о коррупции.