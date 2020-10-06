«Я вас люблю». Экс-президента Киргизии Атамбаева протестующие освободили из СИЗО

Демонстранты в Бишкеке, которые прорвались на территорию Госкомитета Национальной безопасности страны, освободили оттуда экс-президента республики Алмазбека Атамбаева из СИЗО.

Протестующие вели переговоры с начальником ведомства, чтобы тот распорядился освободить Атамбаева из-под стражи. Теперь бывший лидер свободен. Sputnik Киргизия показала кадры с места.

Алмазбек Атамбаев был под арестом с лета 2019 года. Чтобы его задержать МВД республики устроили целую операцию. Он забаррикадировался в своем доме и отстреливался. Тогда действия силовиков обернулась массовыми протестами.