Бывшего президента Киргизии задержали

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали. На территорию его особняка вошел ОМОН.

Экс-президента Киргизии задержали по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке. Об этом заявил Госкомитет нацбезопасности страны. К дому бывшего главы государства прибыл спецназ. Особняк Атамбаева находится в Кой-Таше, в 20 километрах от Бишкека.

Днем ранее советница Атамбаева Кундуз Жолдубаева рассказала, что на бывшего президента совершили покушение. По его машине стреляли боевыми патронами, но Атамбаев не пострадал. Он признался, что был в курсе готовящегося покушения.

Протесты в Киргизии начались 5 октября, после выборов в парламент страны. Бишкек и другие города охватили беспорядки. Митингующие захватили несколько административных зданий и освободили из заключения бывших высокопоставленных чиновников Киргизии, в том числе экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

После действующий глава государства подписал указы об отставке правительства Киргизии и уволил глав нескольких ведомств. Теперь в стране проведут новые парламентские выборы. Дату объявят не позднее 6 ноября.