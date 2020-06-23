Экс-президента Киргизии Атамбаева осудили на 11 лет лишения свободы

«Суд Первомайского района Бишкека признал Атамбаева виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет и двух месяцев лишения свободы», — заявил Слесарев.

Речь идет о коррупции во время освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева. Он уехал из Киргизии шесть лет назад в Чечню. Врачи в колонии поставили ему диагноз «острый лейкоз», и его выпустили на свободу.

Правоохранительные органы начали проверку, насколько выход из тюрьмы был законен. Сначала нарушений не нашли. Но в январе этого года расследование возобновили. Обвиняемыми по делу проходили 19 человек. Среди них и Алмазбек Атамбаев.

Атамбаев руководил страной с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. Летом 2019-го политика лишили статуса неприкосновенности и задержали. Его дом взяли штурмом.

После этого экс-президенту предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса КР, в том числе в коррупции, отмывании доходов, организации массовых беспорядков и убийстве. Сам Атамбаев обвинения отрицал и называл их абсурдными.