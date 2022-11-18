Мир 18 ноября 2022, 15:55 Экоактивисты высыпали муку на автомобиль, разрисованный Энди Уорхолом ANSA: Экоактивисты в Милане высыпали 8 кг муки на разрисованный Энди Уорхолом автомобиль

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Активисты движения Ultima Generazione высыпали восемь килограммов муки на автомобиль, разрисованный легендарным Энди Уорхолом. Очередной перформанс произошел на посвященной творчеству художника выставке в арт-пространстве «Фаббрика дель Вапоре» в Милане, сообщило агентство ANSA.

Сначала активисты осыпали машину мукой. Двое из них приклеили свои ладони к окнам автомобиля, а остальные — к полу. Участники движения кричали лозунги про последствия изменения климата.

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Экоактивисты ранее уже обливали гороховым супом картину Винсента Ван Гога «Сеятель» в музее Палаццо Бонапарте в Риме, однако произведение не пострадало, так как находилось под стеклом. Активистов за такое представление могут привлечь к ответственности за порчу культурного наследия. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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Подобные инциденты проводились и в других странах Европы. Экоактивисты пытались приклеить себя к знаменитому полотну «Крик» в Норвегии, обливали жидкостью картину Климта «Смерть и жизнь» в Музее Леопольда в Вене и стену Египетского музея в Барселоне.