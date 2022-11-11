Мир 11 ноября 2022, 18:54 Экоактивисты попытались приклеить себя к знаменитому полотну «Крик» в Норвегии NRK: активисты Stopp Oljeletinga попытались приклеить себя к картине «Крик» Эдварда Мунка Википедия

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Норвежские активисты движения Stopp Oljeletinga попытались приклеить себя к знаменитой картине «Крик» Эдварда Мунка. Об этом написало издание NRK.

В Национальном музее в Осло активисты облили себя клеем и попытались приклеиться к рамке произведения, но охранники успели их остановить.

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Данное движение позиционирует себя как борющееся с добычей нефти. Одна из задержанных объяснила, что хочет обратить внимание на глобальные проблемы экологии, вызванные нефтедобычей.

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Еще одну акцию эковандалы устроили в Канберре 9 ноября. Активисты попытались испачкать краской картину Энди Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл», но ее спасло защитное стекло.

Один из активистов попробовал приклеить себя к раме, но в дело также вмешалась охрана. Молодые люди потребовали обратить внимание общества к проблеме государственной поддержки угольной, нефтяной и газовой отраслей.

Бельгийский суд на два месяца отправил в тюрьму активистов, напавших на произведение «Девушка с жемчужной сережкой» за авторством Яна Вермеера.