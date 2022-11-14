Мир 14 ноября 2022, 01:26 Два экоактивиста облили «кровью и нефтью» стену Египетского музея в Барселоне Экоактивисты испачкали витрину и стену в зале Египетского музея в Барселоне РИА «Новости»

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Два экоактивиста испачкали поддельной нефтью стекло, за которым находилась копия египетской мумии. После этого они облили фальшивой кровью стену зала в Египетском музее испанской Барселоны, сообщило агентство Europa Press.

«Мы искупали витрины Египетского музея в Барселоне в „крови и нефти“, чтобы предупредить о чрезвычайной ситуации с климатом», — говорится в сообщении организации Futuro Vegetal.

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По словам экоактивистов, правительство обманывает людей и «не предпринимают реальных действий».

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Согласно фотографии, которую опубликовала организация, мужчина и женщина облили витрину копии мумии фараона поддельной нефтью, а стену испачкали фальшивой кровью. При этом в руках они держали плакат с надписью «+2,5 градуса, климатическая справедливость».

По данным агентства, ни один экспонат во время действия активистов пострадал. Уточняется, что полиция их не задержала.

Ранее норвежские активисты движения Stopp Oljeletinga хотели приклеить себя к картине «Крик» Эдварда Мунка. Охранники успели их остановить.