Происшествия 15 ноября 2022, 19:07 Экоактивисты облили жидкостью картину Климта «Смерть и жизнь» в Музее Леопольда в Вене

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Экоактивисты организации «Последнее поколение» облили черной жидкостью картину австрийского художника Густава Климта «Смерть и жизнь», которая располагается в Музее Леопольда в Вене. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В результате злоумышленники испортили картинную раму, пол и стены музея. Кроме того, один из участников акции приклеил свою руку к картине. Работа не пострадала, так как была защищена стеклом.

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На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

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