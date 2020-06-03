На полицию Миннесоты подали в суд за жестокость к журналистам

Юристы Американского союза гражданских свобод (ACLU) обратились в суд Миннесоты, чтобы призвать к ответу полицейских, которые нападали на журналистов, освещающих акции протеста, прокатившиеся по США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Как сказано в сообщении на сайте организации, ответчиками по делу станут мэрия Миннесоты, шеф полиции Медариа Аррадондо и другие высокопоставленные полицейские чины.

Главный истец по делу о жестокости стражей правопорядка выступил фотожурналист Джаред Гойетт. Он попытался помочь пострадавшему, и получил резиновую пулю в лицо. Полицейский не предупредил его, что будет стрелять. Гойетт получил тяжелую травму глаза. В аналогичной ситуации глаза лишились журналистка в Миннеаполисе и демонстрант в Чикаго.

Нападению полицейских в США подвергся и журналист РИА «Новости».

Правозащитники назвал действия властей штата Миннесота беспрецедентной эскалацией незаконного применения силы именно к журналистам.

«Они опрыскивали их слезоточивым газом и перечным спреем, стреляли журналистам в лицо резиновыми пулями — один фотожурналист частично ослеп. Они арестовывали журналистов без причины и угрожали им оружием, даже несмотря на то, что эти журналисты назвали себя и явно занимались журналистской работой», — говорится в релизе организации.

К иску могут присоединиться все, кто считает себя пострадавшим.

Полицейские обрызгали слезоточивым газом журналиста РИА «Новости» Михаила Тургиева. МИД России назвал этот поступок проявлением необоснованной жестокости к представителю СМИ.