«Что бы ни думали, он был хорошим». Семья Джорджа Флойда рассказала журналистам о погибшем

Вдова выступила на пресс-конференции во вторник, через восемь дней после того, как 46-летнего Флойда убили при задержании полицейские Миннеаполиса. Женщина говорила от своего имени, а также от имени шестилетней Джанны — их с погибшим дочери.

У Джанны нет отца. Он никогда не увидит, как она вырастет, закончит школу… Ей нужен папа, у нее его больше нет Рокси Вашингтон вдова Джорджа Флойда.

Рокси вспомнила, как был взволнован Флойд, когда родилась его дочь. Вдова сказала: «Он был так счастлив!.. Он любил ее. Он так ее любил». Она добавила, что пришла высказаться ради своего ребенка и ради Джорджа, потому что сама хочет добиться справедливости.

Рокси обратилась к правительству с призывом, чтобы полицейские, которые принимали участие в трагическом задержании, в полной мере понесли ответственность за свои действия. «В конце дня они возвращаются домой и остаются со своими семьями. Он (Флойд — прим. ред.) был хорошим, что бы ни думали, он был хорошим», — добавила Вашингтон.

Стивен Джексон — о Флойде

После выступления вдовы слово взял давний друг Флойда — бывший игрок NВА Стивен Джексон. Он молча смотрел на пол несколько секунд, прежде чем сказать: «Это действительно не имеет никакого смысла. Мы все видели, это ясно как день».

Затем Джексон указал на журналистов и заявил: «Вы здесь с камерами, чтобы записать то, что происходит, чтобы вы могли сохранить это. Таким образом вы можете иметь доказательства того, что произошло сегодня. Правильно? Когда вы публикуете эти кадры, вы ждете, что люди поверят в то, что вы показываете… Верно? Почему все не так просто, когда кого-то снимают на видео и при этом убивают? Почему это не так просто?»

Джексон вопросил, почему люди должны видеть, как больно вдове и как дочь растет без отца. Он добавил, что хочет добиться справедливости и будет помогать семье покойного друга.

«В ее жизни (в жизни дочери Флойда — прим. ред.) будет много событий, которые Джордж пропустит. Я буду там вместо него. Я отведу его дочь к алтарю, буду рядом, чтобы вытереть слезы, если нужно», — подчеркнул бывший игрок NBA.

В Сети также появилось трогательное видео, на котором шестилетняя Джанна сидит на плечах Стивена Джексона и говорит с улыбкой: «Папочка изменил этот мир».

Тем временем младший брат убитого афроамериканца осудил жестокие беспорядки, которые прокатились по всей стране после смерти Флойда. «Я понимаю, что вы все расстроены. Но я сомневаюсь, что вы наполовину так же расстроены, как и я… Я знаю, что брат не хотел бы, чтобы вы все это делали. Пожалуйста, будьте мирнее», — заявил Терренс Флойд.

Семья Флойда неоднократно требовала, чтобы Дерека Шоуэна, почти девять минут держащего колено на шее афроамериканца, обвинили в убийстве первой степени, а другим должностным лицам, причастным к его задержанию, предъявили обвинения. Также родственники погибшего настояли на проведении независимой судмедэкспертизы, которая показала, что Флойд умер в результате убийства.

Убийство Флойда

Вечером 25 мая в Миннеаполисе сотрудник магазина Cup Foods обвинил Флойда в попытке рассчитаться за сигареты поддельной банкнотой и вызвал полицию. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов надели на мужчину наручники и потребовали, чтобы он сел в их машину. Однако мужчина начал сопротивляться, говоря, что у него клаустрофобия. В результате, он упал. При этом несколько полицейских прижимали к полу его ноги, туловище и шею.

«Я не могу дышать! Пожалуйста, колено на моей шее! Я не могу дышать!.. Мама!» — повторял афроамериканец. В общей сложности Флойд сказал, что не может дышать, 16 раз. Однако один из правоохранителей — Дерек Шоуэн — не убрал колено, даже когда мужчина замолк. Согласно материалам дела, это продолжалось восемь минут и 46 секунд.

Когда приехала скорая, было уже слишком поздно. В общей сложности на убийство понадобилось около получаса. В результате четырех сотрудников полиции уволили, одного — обвинили в убийстве по неосторожности.

Гибель Флойда вызвала мирные протесты и беспорядки не только в США, но и еще в нескольких странах, в том числе даже в Новой Зеландии.