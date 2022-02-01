Борис Джонсон раздает советы России накануне краха собственной карьеры. Зачем он прибыл на Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 1 февраля прилетел в Киев, где встретился с лидером Украины Владимиром Зеленским. Днем ранее он отчитывался в парламенте о скандальных вечеринках на Даунинг-стрит и не смог провести телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным. На родине Джонсона упрекают в упущении дипломатических возможностей и пророчат крах политической карьеры.

В Киев Джонсон прилетел один, хотя планировалась, что его будет сопровождать глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Но накануне она сдала положительный ПЦР-тест на коронавирус. Джонсон контактировал с ней, но поездку откладывать не стал.

Накануне визита премьер заявил, что властям России стоит «отступиться и вступить в диалог [с Украиной], чтобы найти дипломатическое разрешение и предотвратить дальнейшее кровопролитие».

«Великобритания продолжит поддерживать суверенитет Украины перед лицом тех, кто намерен разрушить его», — отметил он.

Планируется, что во время переговоров 1 февраля Джонсон и Зеленский обсудят обстановку на российско-украинской границе, а также вопросы о том, какую стратегическую поддержку Великобритания может предложить Украине.

Ранее пресс-служба премьера заявила, что Великобритания выделит украинским партнерам 88 миллионов фунтов (примерно 118 миллионов долларов), чтобы «сократить зависимость Украины от российских энергетических поставок», сообщал ТАСС.

Скандальные вечеринки и сорванный разговор с Путиным

Визит Джонсона на Украину проходит на фоне неутихающего скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит, которые проводили, несмотря на введенные в Великобритании ограничения из-за пандемии коронавируса.

Премьер 13 января признал, что участвовал в вечеринке на Даунинг-стрит в мае 2020 года. Джонсон попытался оправдать ее проведение тем, что оно проходило в саду. По словам политика, он думал, что это рабочее мероприятие. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер тогда обрушился на Джонсона с жесткой критикой. Его слова он назвал нелепыми и оскорбительными для жителей Великобритании. По мнению Стармера, Джонсону следовало бы покинуть свой пост.

Глава полиции Лондона Крессида Дик 25 января заявила, что в ходе расследования стало известно о нескольких случаях нарушений ограничительных мер в офисе Джонсона и здании правительства страны, сообщила газета The Guardian. Помимо вечеринки в мае, Джонсона критикуют и за участие в рождественском мероприятии, которое тоже провели, закрыв глаза на пандемию.

Перед поездкой в Киев Джонсон в течение нескольких часов выступал в парламенте, отвечая на вопросы о вечеринках на Даунинг-стрит. Из-за этого он был вынужден перенести запланированный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я поговорю с Путиным, как только смогу», — заявил тогда Джонсон.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Джек Стро после этого поразился, что выступление в парламенте назначили таким неудачным образом.

«Неужели никому не пришло в голову, что лучше было бы не планировать разговор с Путиным на то же самое время, что и публикацию в парламенте доклада. <…> Учитывая, что в Москве на три часа больше, чем в Лондоне, почему разговор не состоялся утром?» — возмутился Стро.

По его словам, во всем мире Великобритания стала объектом для насмешек, а Джонсона вообще не воспринимают серьезно, написал ТАСС. Экс-министр добавил, что в сердце правительства страны происходит гниение, это говорит о врожденном, системном хаосе на Даунинг-стрит.

В Шотландской национальной партии отмену телефонного разговора назвали «жалким позором», а в Лейбористской партии указали на то, что Джонсон упустил жизненно важную дипломатическую возможность. The New York Times заметила, что британский премьер, который был так увлечен падением Римской империи, теперь сам оказался под угрозой падения, написало РИА «Новости».

В статье для The Guardian первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что Джонсону нужно признать, что самые решительные действия, которые он может предпринять, — это попытаться восстановить подорванную репутацию своего правительства.

По данным The Independent, Джонсон ради спасения своей должности составляет список чиновников, которым нужно будет уйти в отставку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что 1 февраля разговора Путина и Джонсона не будет. «В то же время мы не исключаем, что какие-то сроки будут согласованы», — добавил представитель Кремля.

Представитель Джонсона сегодня заявил, что британский премьер рассчитывает, что разговор состоится 2 февраля.