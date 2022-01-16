Песков рассказал, что подвело Россию и Украину к «красной черте»

Россия видит, как НАТО постепенно вторгается на Украину со своей инфраструктурой, привносит туда вооружение и собственное обучение украинских военных. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN. Он отметил, что именно такие действия со стороны Североатлантического альянса подвели Россию и Украину к так называемой «красной черте».

По словам Дмитрия Пескова, российская сторона больше не готова терпеть подобное развитие событий. Она вынуждена размещать на российско-украинской границе свои войска, чтобы отреагировать на рост напряженности ситуации. Однако Песков отдельно отметил, что Россия никому не собирается угрожать, все действия — это не более чем обычная предосторожность.

«Никто никому не угрожает военными действиями. Было бы безумием делать это. Но мы будем готовы предпринять ответные действия», — заметил пресс-секретарь Владимира Путина. Он еще раз подчеркнул, что российских военных на Украине, в том числе на территории Донбасса, нет.

Ранее в российском МИД отмечали, что в ближайшее время Североатлантический альянс может воспользоваться ростом напряженности на границе и начать размещать свои войска неподалеку от РФ, используя при этом предлог ситуации на Украине.