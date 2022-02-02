Джонсон и Зеленский назвали стратегической ошибкой поведение России

Вторжение России на территорию Украины станет масштабной стратегической ошибкой, которая повлечет за собой жесткие гуманитарные последствия. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Текст опубликован на официальном сайте офиса президента Украины.

Встреча политиков прошла во вторник, 1 февраля, в Киеве. Основной темой переговоров стало обсуждение политики России, включая наращивание войск на границе с Украиной.

Борис Джонсон заявил, что Великобритания выступает за независимость и территориальную целостность Украины. Он подчеркнул, что королевство готово прийти на помощь в случае российской агрессии. Также участники переговоров договорились проводить совместную работу по укреплению безопасности, обороноспособности и энергетической независимости Украины.

Британский премьер-министр добавил, что Лондон выделил пакет новой финансовой помощи в размере 88 миллионов фунтов стерлингов, которые Украина направит на сокращение зависимости от российских энергоресурсов. Политики договорились продолжать работу над стратегическим партнерством двух стран, особенно в рамках стратегического диалога Украина — Великобритания.

Сообщения о подготовке России к нападению на Украину впервые появились в западных СМИ осенью прошлого года. Журналисты утверждали, что российские военные сконцентрировались около границ с соседним государством.

Все эти сообщения опровергли представители МИД, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления о возможных военных действиях идут от заинтересованных в эскалации конфликта сторон. Он напомнил, что Москва неоднократно просила Киев приступить к выполнению Минских соглашений. При этом страны Запада вместо того, чтобы подтолкнуть украинские власти к реализации взятых на себя обязательств, начали накачивать страну оружием. Подобное поведение может привести к тому, что украинские власти могут перейти к силовому решению вопроса с Донбассом.