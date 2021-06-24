Джонсон объяснил случай с эсминцем Defender непризнанием Крыма российским

Вошедший в акваторию Крыма эсминец Defender действовал законно, так как Лондон не признает полуостров российской территорией, считают британцы. Как сообщило агентство Reuters, с таким заявлением выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он отметил, что команда военного корабля действовала в рамках международных договоренностей.

«Важно то, что мы не признаем Крым российской территорией. Это украинские воды, и было правильно использовать их для перехода», — заявил Джонсон.

Глава правительства Великобритании не согласился с мнением, что отношения Москвы и Лондона сейчас находятся на исторически низком уровне.

«Я могу вспомнить времена, когда все было намного хуже», — подчеркнул Джонсон.

Эсминец Военно-морских сил Великобритании Defender пересек водную границу России в минувшую среду, 23 июня. В районе мыса Фиолент корабль углубился на три километра в территориальные воды.

По данным Минобороны России, эсминец сменил курс только после предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна и предупредительного бомбометания с истребителя Су-24м. В ведомстве отметили, что действия военного корабля нарушили конвенцию ООН по морскому праву, и призвали Лондон провести расследование.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что российские военные не открывали предупредительной стрельбы по эсминцу. Выстрелы там объяснили проводимыми учениями, о которых экипаж корабля предупредили заранее.

«Газета.ru» напомнила, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия военного корабля Великобритании в Черном море сознательной и подготовленной провокацией.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объявила, что в четверг посла Великобритании в Москве вызвали в ведомство. Там ей объявят жесткий демарш. Захарова пообещала, что Россия ответит на любые провокации, связанные с нарушением своих границ.