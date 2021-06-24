МИД заявит послу Великобритании жесткий демарш после провокации у берегов Крыма

МИД заявит послу Великобритании жесткий демарш из-за ситуации с британским эсминцем. В ведомстве пообещали, что на подобные провокации будет даваться комплексный ответ, сообщил ТАСС.

«Британский посол 24 июня вызвана в МИД РФ, ей будет сделан жесткий демарш в связи с инцидентом с эсминцем в Черном море», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она добавила, что Россия обязательно будет давать ответ на возможные провокации с нарушением российских границ, подобные инциденту с британским эсминцем.

Британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальное море у берегов Крыма. Совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России иностранный корабль прогнали от полуострова. Для этого сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24м сбросил бомбы.

В Минобороны Великобритании заявили, что эсминец просто совершал мирный проход через территориальные воды Украины и предупредительных выстрелов не было.