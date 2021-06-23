Российский корабль сделал предупредительный выстрел в сторону британского эсминца

Черноморский флот остановил остановил британский эсминец, который нарушал российскую границу у мыса Фиолент. Для этого понадобился предупредительный выстрел, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолёт Су-24м выполнил предупредительное бомбометание <…> по курсу движения эсминца УРО „Дефендер“», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец «Дефендер» прогнали из территориальных вод России около Крыма.

Российские военные рассказали, что британский корабль пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальное море. Его предупредили о применении оружия, но экипаж эсминца никак не отреагировал.

В конце мая первый заместитель директора ФСБ РФ и глава Пограничной службы Владимир Кулишов рассказал о выдворении британского корабля из территориальных вод России в районе Крыма в октябре 2020 года.