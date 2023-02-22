Мир 22 февраля 2023, 17:22 Джо Байден спровоцировал Россию — бывший сотрудник Белого дома Экс-сотрудник Белого дома Робертс: терпение Путина из-за выходок Байдена почти иссякло Пресс-служба Минобороны

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США вынудили Россию выйти из Договора о сокращении наступательных вооружений и привести ядерные ракеты в состояние боевой готовности. Президент Джо Байден испытывает терпение коллеги Владимира Путина вместо того, чтобы устроить с ним переговоры, заявил на своем сайте сотрудник администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

«Путин проявлял терпение во всем этом — слишком терпелив, как я уже сказал, — ища искру интеллекта на Западе. Не найдя ничего, он, кажется, теряет надежду. Если он потеряет надежду, война уже в пути», — предупредил он.

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Пол Крейг Робертс раскритиковал Джо Байдена и заместителя госсекретаря Викторию Нуланд за некомпетентность и разжигание конфликта глобального масштаба. Они настаивали на том, чтобы Россия исполняла требования ДСНВ, а США — нет, называли российские объекты в Крыму законными целями для ударов с Украины и поддерживали атаки на приграничную территорию. Все это привело к тому, что российское государство отказалось от соглашения, вызвало посла в МИД и уличило Штаты в прямом участии в конфликте на Украине.

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«Где президент-идиот Америки, пока Россия ставит ядерные ракеты на боевую готовность? Он разговаривает по телефону с Путиным, чтобы уладить опасную ситуацию? Нет. Дурак на Украине и в Польше подливает бензина в огонь», — заявил бывший сотрудник Белого дома.

Американские политики, по его словам, повели себя слишком эмоционально. Они не послушали его предупреждения о ядерной угрозе, выставили Россию плохой, а Украину хорошей. Рядовые американцы, по словам Пола Крейга Робертса, и не осознали, что над ними нависла более серьезная опасность, чем Карибский кризис.

Джо Байден 20 февраля нанес тайный визит в Киев, а на следующий день поехал в Польшу, где выступил с обращением к россиянам. Владимир Путин 21 февраля огласил послание Федеральному собранию и объявил о выходе России из ДСНВ.