Мир 22 февраля 2023, 07:31 Президенты России и США не пользовались еще горячей линией связи - Песков Представитель Кремля Песков: Путин и Байден не разговаривали по горячей линии связи Пресс-служба Кремля

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Созданная для экстренных разговоров между Россией и США горячая линия существует, но пока бездействует. Лидеры двух стран Владимир Путин и Джо Байден еще не пользовались ею. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, при желании лидеры двух стран могут воспользоваться этой линией», — ответил Песков.

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Однако он уточнил, что пока необходимости в этом не возникало. Песков подтвердил, что в последний раз Путин и Байден официально разговаривали 12 февраля 2022 года.

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Система прямой шифрованной связи — «Горячая линия Вашингтон — Москва» была создана в 1963 году после Карибского кризиса для экстренной связи между Кремлем и Белым домом.

Накануне президент России в послании Федеральному собранию заявил, что конфликт на Украине развязали США и их союзники. При этом глава государства подчеркнул, что Москва вынуждена применять силу, чтобы противостоять западной агрессии.