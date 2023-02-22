Мир 22 февраля 2023, 05:57 Американский подполковник назвал постановкой приезд Байдена в Киев Подполковник США Дэвис заявил, что приезд Байдена на Украину был постановочным РИА «Новости»

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Неофициальный визит президента США Джо Байдена в Киев, во время которого была слышна воздушная тревога, выглядел постановочным. Такое мнение выразил в эфире Fox News подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.

«Да, вы должны подумать, что это выглядело как большая постановка, особенно, когда всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом согласовал все с русскими», — заметил Дэвис.

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При этом встреча Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским ничего не изменила. США по-прежнему намерены передать оружие для ВСУ и оказать финансовую помощь.

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После визита в Киев Байден отправился в соседнюю Польшу. Там он принял участие в пресс-конференции, сообщив о планах ввести новые санкции против России.

Ранее стало известно, что администрация США по дипломатическим каналам уведомила Россию о визите Байдена в Киев. Но Москва не давала никаких гарантий безопасности американской стороне. По словам главы ФСБ РФ Александра Бортникова, Россия и США также сохраняют контакты по линии спецслужб, но сейчас они не на таком уровне, как раньше.