Мир 22 февраля 2023, 10:17 Медведев назвал обращение Байдена в Польше проповедью в мессианском ключе с поправкой на маразм Зампред Совбеза Медведев: выступление Байдена в Польше выглядело нечестно и нелепо flickr

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Президент США Джо Байден, будучи в Польше, обратился к российскому народу, призвал остановить спецоперацию и защитить демократию. Его речь походила на мессианскую проповедь и звучала нелепо, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Фактически произнес проповедь в традиционном для Америки мессианском ключе с поправкой на старческий маразм. <…> Выглядело нечестно и нелепо. Кто вообще этот странный дед, вещающий с растерянным видом из Польши?» — написал он.

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Джо Байден заверил, что США не собирались нападать на Россию, призвал защитить демократию и остановить спецоперацию на Украине, хотя именно его страна, по словам зампреда Совбеза, развязала большую часть войн в XX и XXI веках. Американский президент призвал решить внешние проблемы, хотя в США достаточно внутренних, напомнил он.

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Дмитрий Медведев также прокомментировал фразу, что если Россия остановит спецоперацию, конфликт завершится, а если это сделает Украина, то она погибнет. Он считает, что произойдет другое. Если Россия не одержит победу, ее уничтожат. Конфликт, по мнению зампреда Совбеза, завершится после того, как США прекратят помогать киевскому режиму.

Он также прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Решение выйти из ДСНВ Дмитрий Медведев назвал давно назревшим и неизбежным из-за действий США и НАТО.