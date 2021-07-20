Корабль Джеффа Безоса успешно стартовал в космос

Основатель Amazon Джефф Безос вместе с братом Марком и еще двумя пассажирами отправился в космос на ракете New Shepard.

Корабль компании Blue Origin стартовал с площадки Launch Site One в Техасе. Вместе с Безосом и его братом в космос полетели 18-летний Оливер Дэмен и 82-летняя бывшая американская летчица Уолли Функу. Nеw Shераrd достигнет границы космоса. Он совершит суборбитальный полет, который займет примерно 11 минут. Три из них туристы проведут в невесомости.

«360» ведет трансляцию происходящего в прямом эфире.

Ранее в космос на своем ракетоплане VSS Unity слетал британский миллиардер, основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Это произошло 11 июля. Он опередил Безоса на несколько дней. Вместе с ним на суборбитальном корабле находились главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт, вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла и пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи.

Летчик-космонавт Алексей Борисенко в разговоре с «360» отметил, что Blue Origin и Virgin Galactic технически пока не готовы к настоящим космическим полетам.