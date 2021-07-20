Джефф Безос отправится в космос. Трансляция

Основатель Amazon Джефф Безос отправится в космос. Корабль New Shepard должен стартовать с площадки Launch Site One в Техасе. «360» транслирует происходящее в прямом эфире.

За запуск отвечает копания бизнесмена Вluе Оrigin. Вместе с Безосом и его братом Марком на орбиту отправились самый молодой и самый старый космические туристы: 18-летний Оливер Дэмен и 82-летняя бывшая американская летчица Уолли Функу.

Корабль миллиардера планирует достичь границы космоса и вернуться на Землю, совершив суборбитальный полет. Он должен занять примерно 11 минут. Три из них туристы, по плану, должны провести в невесомости.

Интересно, что полет проходит в 52-ю годовщину высадки американцев на Луну. Она состоялась 20 июля 1969 года.