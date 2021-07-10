Безос отказался считать полет Брэнсона космическим. Но и его ракеты такой не осилят

В компании Джеффа Безоса Blue Origin сравнили свой летательный аппарат с самолетом компании Ричарда Брэнсона Virgin Galactic. Коллеги Безоса уверены, что аппарат Virgin Galactic не сможет достигнуть нужной высоты, чтобы считать этот полет космическим. Летчик-космонавт Алексей Борисенко в разговоре с «360» отметил, что обе компании технически пока не готовы к таким полетам.

В Blue Origin отметили, что лишь 4% стран считают, что космос начинается на высоте 80 километров. Для остальных нижняя линия — это 100 километров. Борисенко уверен, что дело вообще не в высоте.

«Дело ведь не только в том, как высоко может подняться летательный аппарат. Дело в том, совершит ли он орбитальный полный оборот вокруг Земли или не совершит, наберет первую космическую скорость или нет. Аппараты и первой и второй компании не предназначены для набора первой космической скорости и совершению полноценного орбитального полета, поэтому космическими кораблями их никак нельзя назвать», — объяснил космонавт.

Борисенко добавил, что Безос и Брэнсон собираются совершить прыжок в стратосферу по баллистической траектории, а не космический полет. По его словам, задумки бизнесменов — это просто рекламный трюк для тех, кто ничего не понимает в космосе.

Американская компания Blue Origin 20 июля отправит в космос первых туристов. Ее основатель Джефф Безос лично отправится в путешествие на корабле New Shepard вместе со своим братом Марком.