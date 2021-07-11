Миллиардер Ричард Брэнсон отправится в космос. Прямая трансляция

Британский миллиардер, основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон в воскресенье, 11 июля, отправится в космос на своем ракетоплане VSS Unity. Изначально пуск планировался на 13:00 GMT (16:00 по московскому времени), но его перенесли на полтора часа из-за плохих погодных условий.

Это первый в истории запуск корабля Virgin Galactic с полным экипажем на борту. Вместе с Брэнсоном летят главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. А также два пилота — Дэйв Маккей и Майкл Масуччи.

Как будет происходить полет

Двухфюзеляжный самолет-носитель White Knight Two поднимет VSS Unity на высоту порядка 15-20 километров. После этого ракетоплан отделиться от самолета и запустит свой двигатель, который будет работать в течение одной минуты.

За это время ракетоплан разгонится по баллистической траектории и достигнет высоты более 80 километров. Там экипаж почти четыре минуты будет в невесомости.

После этого Маккей и Масуччи проведут торможение хвостовым оперением VSS Unity и в режиме планера посадят ракетоплан на взлетно-посадочную полосу частного космопорта «Америка» в Нью-Мексико. Приземление произойдет в ручном режиме. Весь полет будет занимать порядка двух часов.

Международная границ космоса установлена на высоте 100 километров над Землей. То есть корабль Брэнсона ее не преодолеет. Это ранее вызвало критику со стороны главного космического конкурента британца, экс-главы Amazon Джеффа Безос.

В его компании Blue Origin полагают, что полет VSS Unity нельзя считать космическим. Сам Безос вместе со своим братом и 82-летней астронавткой NASA полетят в космос 20 июля.

Капсула RSS First Step поднимется с помощью от ракеты-носителя на высоте 60-70 километров и по инерции подняться на высоту примерно 105 километров. Управление будет автоматическим. Весь полет займет 10 минут.

Сэр Ричард Брэнсон — британский бизнесмен, миллиардер, филантроп. Он основатель Virgin Group. Брэнсон известен своими эпатажными и веселыми поступками, пари с другими бизнесменами. Он — один из самых богатых людей мира. Его состояние составляет 5 миллиардов долларов.