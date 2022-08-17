Двухдневный траур по жертвам взрыва в ТЦ начался в Армении

Двухдневный траур начался в Армении 17 августа, люди скорбят по погибшим в результате взрыва на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване. Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Никол Пашинян, написал ТАСС.

С раннего утра приспустили флаги на зданиях мэрии Еревана, парламента, президентского дворца и правительства.

В Армении на два дня отменили все концерты и праздничные мероприятия, развлекательные программы исключили из телевизионного вещания.

Поисковые отряды МЧС продолжают работу на месте происшествия, им помогают добровольческие отряды Красного Креста.

Взрыв в торговом центре «Сурмалу» произошел днем 14 августа, он спровоцировал сильный пожар, который тушили двое суток. Согласно версии спасателей, очагом стал склад с пиротехническими изделиями.

По последней информации, жертвами взрыва стали 16 человек, еще двое пребывают в статусе пропавших без вести.

Следственные органы завели уголовное дело по статьям о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем смерть человека.