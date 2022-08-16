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    16 августа 2022, 20:38

    Пожар на месте взорванного торгового центра в Ереване потушили

    Пожарные Еревана ликвидировали пожар на месте взорвавшегося ТЦ «Сурмалу»

    Анатолий Минкин

    Более двух суток понадобилось пожарным Еревана для ликвидации пламени на месте взрывов в торговом центре «Сурмалу». Об этом сообщила пресс-служба МЧС Армении.

    Пожар на месте взорванного торгового центра в Ереване потушили

    В ведомстве уточнили, что площадь распространения огня и спасательных работ на месте происшествия более гектара.

    «Разрушено трехэтажное здание площадью около 2889 квадратных метров», — уточнили в МЧС.

    Взрыв в торговом центре «Сурмалу» прогремел в минувшее воскресенье, 14 августа. Предварительно источником детонации назвали склад пиротехники, где возник пожар. Версию теракта власти Армении исключили.

    В результате взрывов погибли 16 человек, в том числе ребенок. Пропавшими без вести числятся еще трое. В больницу попали 62 пострадавших, семь из которых продолжают проходить лечение.