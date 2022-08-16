Пожар на месте взорванного торгового центра в Ереване потушили

Более двух суток понадобилось пожарным Еревана для ликвидации пламени на месте взрывов в торговом центре «Сурмалу». Об этом сообщила пресс-служба МЧС Армении.

В ведомстве уточнили, что площадь распространения огня и спасательных работ на месте происшествия более гектара.

«Разрушено трехэтажное здание площадью около 2889 квадратных метров», — уточнили в МЧС.

Взрыв в торговом центре «Сурмалу» прогремел в минувшее воскресенье, 14 августа. Предварительно источником детонации назвали склад пиротехники, где возник пожар. Версию теракта власти Армении исключили.

В результате взрывов погибли 16 человек, в том числе ребенок. Пропавшими без вести числятся еще трое. В больницу попали 62 пострадавших, семь из которых продолжают проходить лечение.