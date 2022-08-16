До 16 увеличилось число жертв взрыва в ТЦ Еревана

Число погибших в результате взрыва в ереванском ТЦ «Сурмалу» возросло до 16 человек. Такое заявление сделал пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

«Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. На данный момент число погибших достигло 16», — заявил Костанян в соцсетях. Его процитировало РИА «Новости».

Глава МЧС Армении Армен Памбухчян добавил, что среди погибших — маленький ребенок и беременная женщина.

Взрыв в торговом центре «Сурмалу» прогремел днем 14 августа. По данным мэрии Еревана, там взорвался склад пиротехнических материалов. По последней информации, 61 человек получил ранения. МЧС Армении предупреждало об угрозе новых возгораний.

На данный момент известно о 18 пропавших без вести. Среди них — гражданка России. Об этом написал ТАСС. Накануне сообщалось, что 20 человек числятся пропавшими без вести. В частности, гражданин России и гражданин Ирана.