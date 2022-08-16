Двухдневный траур объявили в Армении после взрыва в ТЦ

Двухдневный траур объявили в Армении в связи со взрывом в ереванском торговом центре «Сурмалу». Такое решение принял премьер-министр страны Никол Пашинян.

«В память о гражданах, погибших в результате пожара и взрыва, произошедших на территории ЗАО „Ереванский консервный завод“ 14 августа 2022 года, объявить траур в Республике Армения 17–18 августа 2022 года», — сообщила пресс-служба правительства.

По данным МЧС Армении, жертвами взрыва стали 16 человек. Личность одного из погибших до сих пор не удалось установить. В списке пропавших без вести числятся три человека. После взрыва в больницы доставили 62 пострадавших. Семь человек остаются в медучреждениях под наблюдением врачей.

Взрыв в ТЦ «Сурмалу» произошел в воскресенье, 14 августа. После начался пожар, тушение которого заняло более двух суток. Власти Армении исключили версию теракта. Предварительно специалисты установили, что взрыв прогремел на складе пиротехники.

Следователи завели уголовное дело по статьям о нарушении правил пожарной безопасности, а также правил хранения легковоспламеняющихся веществ, что повлекло по неосторожности смерть человека.