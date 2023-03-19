Мир 19 марта 2023, 01:49 Два вагона с зерном сошли с рельсов в Канаде CTV News: грузовой поезд сошел с рельсов в Канаде freepik

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В провинции Онтарио в Канаде с рельсов сошли несколько вагонов поезда. Все произошло с товарным составом, сообщил канал CTV News.

Сход грузового состава с рельсов зафиксировали в районе города Порт-Колборн. Известно, что с рельсов сошли два вагона грузового поезда, которые везли зерно. После произошедшего оно рассыпалось по железнодорожному полотну.

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По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет. Причину схода состава с рельсов устанавливают специалисты.

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Аналогичная железнодорожная катастрофа ранее произошла в провинции Кальюбия в Египте. В результате схода поезда погиб один человек, еще 16 получили травмы. На месте происшествия работа 20 машин скорой помощи.

В феврале в штате Огайо, в районе Восточная Палестина слетел с путей поезд, который перевозил токсичные вещества. В результате катастрофы ядовитые субстанции попали в воздух. В марте там же произошла новая железнодорожная катастрофа. В штате сошел с рельсов и перевернулся грузовой поезд. Видео с происшествием сняли очевидцы.