Мир 07 марта 2023, 23:38 Один человек погиб при сходе с рельсов поезда в Египте Минздрав Египта: в результате схода с рельсов поезда погиб один человек, 16 пострадали freepik

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В провинции Кальюбия в Египте с рельсов сошел поезд. По информации Минздрава страны, один человек погиб, 16 пострадали, данные передало издание Al-Masry Al-Youm.

Провинции Кальюбия расположена на севере от столицы Египта Каира. Минздрав обнародовал предварительную статистику.

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«По первоначальным данным, один человек погиб, 16 граждан пострадали», — говорится в заявлении министерства.

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В районе вокзала Калюб в мухафазе Калюбия произошло столкновение поезда из Каира с платформой, на место происшествия срочно выехало около 20 машин скорой помощи, пишет египетское издание Youm7.

Генеральный прокурор, советник Хамада Эль-Сави приказал сформировать следственную группу для расследования инцидента в Кальюбии.