Происшествия 05 марта 2023, 04:34 Грузовой поезд перевернулся в американском штате Огайо Fox News: грузовой поезд сошел с рельсов и перевернулся в Огайо США

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Новая железнодорожная катастрофа произошла в американском штате Огайо. Там сошел с рельсов и перевернулся грузовой поезд, сообщил телеканал Fox News. Видео с происшествием успели снять очевидцы.

На кадрах показана съемка из окна проезжающей мимо состава машины. На дороге у железнодорожного полотна лежат вагоны. Голос на заднем плане несколько раз растерянно повторяет «О, Господи!». Жители штата, который перенес уже два таких крушения поездов, не находят слов для комментариев.

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Неизвестно, перевозил ли поезд какой-либо груз. Пока офис шерифа округа Кларк только подтвердил, что поезд не был пассажирским. Информации о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

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До этого масштабная катастрофа произошла в Огайо в Восточной Палестине. Все произошло 3 февраля. Тогда с рельсов сошел грузовой поезд, перевозивший опасные ядохимикаты. Вагоны, в которых находились винилхлорид и другие вещества, перевернулись и загорелись. Отравляющие вещества распространились по всей округе.

Жителей экстренно выселили, но погибло все живое в округе — рыба в воде, оставленные дома животные.

Ранее сообщалось, что 26 февраля очередной поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов в американском штате Северная Каролина. ЧП в Огайо в начале февраля произошел с грузовым составом этой же транспортной компании.