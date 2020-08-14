«Дождь» признал информацию о 34 погибших в Минске фейком

Телеканал «Дождь» признал, что он дал ложную информацию о протестах в Минске. Так, ранее он передал о 34 погибших во время протестов.

«Дождь» в своем Telegram-канале сообщил, что у него в эфире был некий Сергей Караваев. Он назвал себя завотделением скорой помощи. Мужчина рассказал, что в первый день после выборов было шесть погибших, во второй — семеро, а в третий — 21 жертва. При этом он заявил, что информация проверенная.

Запись его комментария распространили в Сети под заголовком «ШОК! Убитых в Беларуси оказалось намного больше!»

«Однако, судя по всему, этот человек не тот, за кого себя выдает. Мы просим прощения у наших зрителей за публикацию непроверенной информации», — заявили представители телеканала, но не уточнили, кем на самом деле является этот человек.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после окончания голосования на президентских выборах. По данным МВД страны, во время акций пострадали около семи тысяч человек. При этом двое погибли. Один скончался во время беспорядков. Другой умер уже после задержания.

Ранее в МВД Белоруссии опровергли сообщения о том, что силовики издевались над задержанными демонстрантами.