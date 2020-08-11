МВД Белоруссии: среди протестующих есть погибший

Первый день после выборов обернулся очередной волной протестов. Белорусские силовики жестко действовали против митингующей толпы. Сегодня стало известно о первом погибшем.

В центре Минска сотрудники ОМОНа строили баррикады, чтобы заблокировать движение. В этот момент один из протестующих пытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, но оно взорвалось у него в руке. От полученных травм мужчина скончался. Информация об этом появилась в Telegram-канале Ольги Чемодановой — пресс-секретаря МВД Белоруссии.

Следствие устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее кандидат в президенты Светлана Тихановская записала видеообращение к белорусам, в котором призвала соотечественников прекратить акции протеста. До этого Тихановская опубликовала видео, где признается, что решение покинуть Белоруссию она приняла самостоятельно.