Участник протестов в Гомеле умер в больнице

В больнице Гомеля скончался участник протестных акций. Ему стало плохо уже после того, как его по решению суда отправили под арест.

По предварительным данным, смерть 25-летнего мужчины никак не связана с задержанием и арестом, сообщает Onliner со ссылкой на источник. Протестующему стало плохо после заседания в суде, после чего юноше вызвали скорую. Но врачам не удалось его спасти. Смерть молодого человека подтвердила его мать.

Протестные митинги продолжались в Белоруссии три дня. Невольные результатами голосования белорусы выходили на улицу и требовали провести выборы повторно. С призывом закончить протесты выступили кандидат в президенты Светлана Тихановская и белорусский певец Макс Корж.

За этот период пострадали мирные люди, протестующие, а также российские журналисты. Глава МВД Белоруссии приказал силовикам перестать трогать журналистов, потому что они выполняют свой профессиональный долг.

По данным пресс-службы Белоруссии, во время митинга погиб один протестующий. Мужчина хотел бросить взрывное устройство в отряд ОМОНа, но оно взорвалось у него в руке.