Мир 20 февраля 2024, 14:38 «Довольно нелегальных поставок». Польские фермеры высыпали кукурузу у границы с Украиной Magazyn Rolniczy: в Польше фермеры высыпали вагоны кукурузы у границы с Украиной IMAGO/Attila Husejnow / SOPA Ima/globallookpress

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Протестующие польские фермеры высыпали на железнодорожные пути рядом с границей Украины на погранпереходе в Медыке два вагона кукурузы. Как сообщил сайт Magazyn Rolniczy в соцсети Х, люди выступили против поставок сельхозпродукции из соседней республики.

«Довольно нелегальных поставок с Украины», — скандировали собравшиеся.

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Массовые выступления фермеров проходят по всей Польше. Аграрии блокируют ведущие трассы, устраивают акции на пограничных переходах. Фермеры недовольны тем, что из-за поставок с Украины страдают они и их бизнес.

Ранее фуры с боевой техникой для ВСУ три дня простояли на границе с Польшей из-за блокировки пунктов пропуска местными фермерами. До этого поляки не пропустили фуру с грузом для украинской армии. Протестующие блокируют не только погранпереходы, но и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Запад готовит крупную провокацию против населения Польши. Но обвинить в ней попытаются Россию и Белоруссию.